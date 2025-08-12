Юрист поделился, как избежать штрафов при утилизации строительного мусора с дачи

Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал, что собственник дачного участка обязан соблюдать нормы, установленные федеральным законом «Об отходах производства и потребления», а также региональные акты, регулирующие порядок вывоза и переработки строительного мусора, передает RT .

Ранее Госдума приняла законопроект, предусматривающий ужесточение контроля за транспортировкой и утилизацией отходов строительства и сноса.

«Согласно ст. 8.2 Кодекса об административных нарушениях России, выбрасывать строительные отходы в контейнеры для ТКО и складировать строительный мусор на дачном участке запрещено. Для физических лиц подобные действия грозят штрафом от 2 тыс. до 3 тыс. рублей при первом нарушении и до 5 тыс. рублей при повторном», — пояснил юрист.

Использование переработанных строительных материалов на собственном участке — допустимая практика, но только при соблюдении установленных требований. Так, строительные отходы, в состав которых входят бетон, кирпич или щебень, могут использоваться для подсыпки дорог, при благоустройстве территорий при наличии соответствующей документации с соблюдением природоохранных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных требований.

Для дачников существует легальный и доступный способ утилизации — заключение договора с лицензированной организацией, имеющей право на обращение с отходами.

Также Виноградов сказал, что еще один способ рационального обращения с отходами — предварительная сортировка мусора.