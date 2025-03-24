Юрист ответила, почему инициатива Милонова поощрять некурящих коллег невозможна

Депутат отметил, что курящие коллеги создают больше неудобств, например, чаще болеют, загрязняют воздух, неприятно пахнут. В качестве поощрения некурящих он предложил увеличить им зарплату на 2% или продлить отпуск на несколько дней.

Юрист предупредила, что, согласно ФЗ № 565 от 12 декабря 2023 года, трудовая дискриминация возникает при выделении сотрудника при заключении договора по полу, возрасту, национальности, а при принятии решения о найме решение зависит не от деловых качеств соискателя, а от личных предпочтений. Эти же правила относятся к премированию отдельных категорий работников. Также она добавила, что согласно статье 3 Трудового кодекса РФ никакой сотрудников может быть ограничен в правах и свободах и получать преимущества от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.

«Очевидно, Милонову захотелось пересмотреть Трудовой кодекс России. При этом, перед гражданами стоит более актуальный вопрос — это потребительская корзина. Надо ему предложить, чтобы пересмотрели именно потребительскую корзину граждан России, а не поощрение некурящих сотрудников премией», — заявила Черепанова.

Стоит отметить, что потребительская корзина является перечнем определенных товаров и услуг, необходимых для жизнедеятельности человека. Она закрывает базовые потребности и измеряется в физических единицах.