Юрист ответила, почему инициатива Милонова поощрять некурящих коллег невозможна
Юрист Анна Черепанова прокомментировала предложение депутата Госдумы Виталия Милонова поощрять некурящих работников, ведущих здоровый образ жизни, сообщает RuNews24.ru.
Депутат отметил, что курящие коллеги создают больше неудобств, например, чаще болеют, загрязняют воздух, неприятно пахнут. В качестве поощрения некурящих он предложил увеличить им зарплату на 2% или продлить отпуск на несколько дней.
Юрист предупредила, что, согласно ФЗ № 565 от 12 декабря 2023 года, трудовая дискриминация возникает при выделении сотрудника при заключении договора по полу, возрасту, национальности, а при принятии решения о найме решение зависит не от деловых качеств соискателя, а от личных предпочтений. Эти же правила относятся к премированию отдельных категорий работников. Также она добавила, что согласно статье 3 Трудового кодекса РФ никакой сотрудников может быть ограничен в правах и свободах и получать преимущества от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.
«Очевидно, Милонову захотелось пересмотреть Трудовой кодекс России. При этом, перед гражданами стоит более актуальный вопрос — это потребительская корзина. Надо ему предложить, чтобы пересмотрели именно потребительскую корзину граждан России, а не поощрение некурящих сотрудников премией», — заявила Черепанова.
Стоит отметить, что потребительская корзина является перечнем определенных товаров и услуг, необходимых для жизнедеятельности человека. Она закрывает базовые потребности и измеряется в физических единицах.