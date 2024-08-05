Юрист ответил, как лишить чиновника 100 тыс руб за оскорбление россиянина

Преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин отметил, что у каждого россиянина есть право на уважение своего достоинства и чести. По его словам, об этом гласит статья 21 Конституции РФ, сообщает RuNews24.ru .

Эксперт подчеркнул, что оскорбления, унижения и неуместные замечания могут быть расценены как нарушение данного конституционного права.

Кроме того, работодатель может понести ответственность за неприличные высказывания в адрес подчиненных, обратил внимание Палюлин.

«Ст. 5.61 Кодекса об административных правонарушениях РФ предполагает штраф за оскорбление: для граждан от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тыс. рублей», — уточнил юрист.

Россияне также могут обращаться в суд, если их оскорбил человек на государственной должности. По словам эксперта, если оскорбление последовало от чиновника, то ему может грозить штраф от 50 до 100 тыс. рублей или дисквалификация, то есть лишение права занимать госдолжность сроком до 1 года.