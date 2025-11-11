Юрист ответил, что грозит Диброву за нашумевшее видео в расстегнутых брюках

Юрист Соловьев: Дибров может сесть на 3 года за появление полуголым на улице

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что телеведущему Дмитрию Диброву, запечатленному на видео в полуобнаженном виде в общественном месте, может грозить вплоть до трех лет заключения, сообщает aif.ru .

Ранее в интернете появились кадры, на которых Дибров покидает автомобиль в сопровождении молодой спутницы. При этом брюки телеведущего были расстегнуты.

По словам автора видео, пара приехала на закрытую вечеринку.

«Самое малое, что может грозить за такой перфоманс — наказание по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Это штраф в размере от 500 до 1 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Если обнаженные гениталии увидели лица, не достигшие 16-летнего возраста, то такое деяние может быть квалифицировано по статье 135 УК РФ — развратные действия с наказанием до 3 лет лишения свободы», — пояснил юрист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.