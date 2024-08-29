Юрист: отказ Дурова от гражданства Франции не улучшит его правового положения

Отказ от французского гражданства никак не улучшит правовое положение Павла Дурова, сообщил РИАМО член МРО «Деловая Россия», руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Наличие или отсутствие гражданства Франции у Дурова в данном случае никакого значения не имеет. Речь идет о преступлениях, совершенных на территории Франции либо прямо затрагивающих публичные интересы французского государства. В этом случае отказ от французского гражданства никак не улучшит правовое положение Павла Дурова», – сказал Хаминский.

Он напомнил, что Дурову предъявлены обвинения по следующим преступлениям: отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов необходимой информации; предоставление криптографических услуг, направленных на обеспечение конфиденциальности, без обязательного декларирования; соучастие в администрировании платформы, позволяющей обеспечивать незаконные транзакции; соучастие в хранении материалов порнографического характера; соучастие в обороте наркотиков; соучастие в мошенничестве.

«Указанные преступления относятся к категории тяжких. Однако большинство составов, предъявляемых Дурову, касаются лишь его возможного соучастия, причем соучастия в форме бездействия. Каких-либо доказательств его умышленной преступной деятельности, по всей видимости, предъявить суду не смогли», – отметил юрист.

Хаминский пояснил, что именно этим вызвано то, что в качестве меры пресечения был выбран административный надзор и достаточно небольшой залог в размере 5 млн евро.