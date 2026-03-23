Юрист Остапенко предупредил об угрозах «умных» колонок

Член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко рассказал о рисках несанкционированного доступа к «умным» устройствам и возможной уголовной ответственности за слежку, сообщает АБН24 .

По словам эксперта, при определенных условиях злоумышленники могут получить доступ к колонке, аккаунту или связанной инфраструктуре и использовать голосовой интерфейс в преступных целях.

«Пока ярких кейсов именно такого рода в моей практике не было, однако с учетом стремительного развития ИИ и цифровых технологий не исключаю, что подобные сценарии возможны», — пояснил Остапенко.

Юрист подчеркнул, что уровень риска зависит от цифровой гигиены пользователя, надежности паролей и настроек доступа, а также от защиты, которую обеспечивает производитель устройства и серверной части.

С правовой точки зрения незаконная слежка через «умное» устройство без согласия человека может квалифицироваться по ст. 137 УК РФ. Прослушивание переговоров подпадает под ст. 138 УК РФ, взлом — под ст. 272 УК РФ, а использование данных для хищения средств — под ст. 159 УК РФ. В ряде случаев возможна совокупность преступлений.

«В случае расследования ключевую роль играет совокупность цифровых доказательств», — отметил Остапенко.

К ним относятся история голосовых команд, логи входа в аккаунт, данные о сессиях и IP-адресах, а также результаты компьютерно-технической экспертизы устройств и сети.

