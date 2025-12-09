Юрист объяснила, когда бывший муж обязан платить алименты экс-супруге

Юрист Людмила Александрова рассказала, что после развода мужчина обязан материально поддерживать бывшую супругу, если она нетрудоспособна или беременна, сообщает NEWS.ru .

Александрова пояснила, что после развода мужчина должен обеспечивать бывшую жену в случае ее нетрудоспособности или беременности, если ребенок был зачат в браке. Такое право закреплено в статье 90 Семейного кодекса РФ.

По словам Александровой, алименты могут быть назначены бывшей супруге в период беременности, нетрудоспособному экс-супругу, ставшему таковым до или в течение года после развода, а также бывшему супругу, достигшему пенсионного возраста не позднее пяти лет после расторжения брака.

Кроме того, выплаты положены бывшему супругу, который ухаживает за общим ребенком в течение трех лет с момента его рождения, а также нуждающемуся экс-супругу, ухаживающему за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом с детства I группы.

Она отметила, что при назначении алиментов суд учитывает материальное положение сторон, наличие имущества, семейное положение и других детей. Суд может отказать в выплатах или ограничить их срок, если нетрудоспособность наступила из-за злоупотребления алкоголем или наркотиками и это подтверждено медицинскими документами.

