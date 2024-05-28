Юрист объяснил, за что дачникам могут грозить штрафы в 2024 году

сегодня в 13:09

Юрист Палюлин: дачников могут оштрафовать за костры и мусор на участке

Юрист Антон Палюлин отметил, что дачники должны соблюдать тишину вечером и ночью на своих территориях. По его словам, нарушение этого закона может обернуться штрафом до 4 тыс. рублей, сообщает RuNews24 .

Эксперт обратил внимание, что также садовника могут привлечь к административной ответственности за разведение борщевика и за неустранение сорняков.

«Если по вине дачника образуются овраги, промоины, происходит эрозия почвы в результате, например, текущей с участка воды, то за такое деяние предусмотрен штраф в размере 20–50 тыс. рублей (ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ)», — предупредил Палюлин.

Также он указал на важность не пренебрегать правилами противопожарного режима. Согласно законодательству, разводить костры нельзя ближе чем 50 метров от дома.

Помимо этого, юрист предостерег огородников от замусоривания собственного участка. Палюлин добавил, что такие действия караются штрафом в 2-3 тыс. рублей.