Юрист объяснил, почему имущество Агаларовых не могут арестовать

Следственный комитет России не может арестовать имущество владельца Crocus Group Араза Агаларова и его сына Эмина, так как им не предъявлены официальные обвинения, сообщает Общественная Служба Новостей .

Следственный комитет РФ не вправе арестовывать имущество и активы Араза и Эмина Агаларовых, поскольку они не находятся под уголовным преследованием.

Ранее потерпевшие по делу о теракте в «Крокус сити холле» обратились в СК РФ с просьбой наложить обеспечительные меры на имущество Агаларовых. Ходатайство было принято, однако, по словам Хаминского, оно подано не по делу о теракте, а в рамках расследования по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если это привело к гибели людей.

«Обеспечительная мера в виде ареста имущества применяется только к подозреваемым, обвиняемым или лицам, несущим материальную ответственность по закону», — пояснил Хаминский.

Юрист подчеркнул, что на данный момент Араз и Эмин Агаларовы не являются подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному делу, поэтому арест их имущества невозможен до предъявления обвинения.

Хаминский добавил, что если владельцы «Крокус сити холла» не будут признаны виновными по уголовному делу, потерпевшие смогут обратиться в суд с гражданским иском о возмещении ущерба, возникшего в результате пожара.