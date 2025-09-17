Юрист объяснил, почему дело Ивангая и Марьяны Ро не дойдет до суда

Марьяна Ро, некогда состоявшая в отношениях с блогером Ивангаем, заявила о сексуальном насилии с его стороны. Она утверждает, что в 2013 году, когда ей не было даже 16 лет, он принудил ее к интимной близости. Юрист Михаил Химичев заявил, что их дело не дойдет до суда из-за истекшего срока давности, сообщает Постньюс .

Эксперт пояснил, что, согласно российскому уголовному кодексу, подобные действия квалифицируются по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста) и относятся к преступлениям средней тяжести. Предельный срок уголовного преследования по таким делам обычно составляет около шести лет.

«Если же анализировать иной возможный вариант квалификации — как изнасилование без отягчающих обстоятельств, то по данному преступлению также закончился срок давности привлечения к ответственности, поскольку прошло более 10 лет с момента его совершения», — отметил Химичев.

Марьяна Ро утверждает, что Ивангай принудил ее к интимной связи, когда ей было 14 лет. В то время они жили вместе в Японии на острове Хоккайдо.