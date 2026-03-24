Юрист объяснил, когда работодатель может наказать за внешний вид

Юрист Русяев: санкции за внешний вид возможны только при закрепленном дресс-коде

Работодатель может привлечь сотрудника к ответственности за неопрятный внешний вид только при наличии официально закрепленных правил. Об этом сообщил юрист Илья Русяев, сообщает RT .

Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев напомнил, что по статье 192 Трудового кодекса дисциплинарное взыскание применяется лишь за неисполнение конкретной трудовой обязанности.

«Это значит, что субъективное впечатление руководителя о том, что сотрудник „выглядит не так“, само по себе основанием для санкций не является. Нужна заранее установленная и оформленная норма, с которой работник ознакомлен под роспись», — поделился специалист.

Роструд допускает введение дресс-кода через локальные акты. Однако штрафы за нарушение корпоративного стиля незаконны. Возможны только замечание, выговор или увольнение по основаниям, указанным в ТК РФ.

Русяев уточнил, что требования зависят от сферы. В офисах санкции допустимы лишь при наличии закрепленного дресс-кода. В банковской, гостиничной и торговой сферах оснований больше. В общепите, медицине и на вредных работах действуют также обязательные санитарные нормы и правила применения средств индивидуальной защиты.

«За отказ от применения обязательных СИЗ на опасных работах возможно и дисциплинарное взыскание, и отстранение от работы по ст. 215 ТК РФ», — предупредил юрист.

Он добавил, что нарушение нужно фиксировать актом, запрашивать письменное объяснение и издавать приказ в течение месяца со дня выявления проступка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.