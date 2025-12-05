Юрист объяснил, когда можно вернуть платье после корпоратива

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев рассказал, что магазины не обязаны принимать обратно платье, которое уже было использовано на корпоративе, даже если оно выглядит новым, сообщает Life.ru .

Юрист пояснил, что вернуть платье в магазин можно только при условии, что оно не было в употреблении. По словам эксперта, под этим подразумевается аккуратная примерка дома без снятия бирки, без выхода из квартиры и без стирки или химчистки.

Если платье надевали на корпоратив, использовали для выхода в свет или на нем остались следы дезодоранта, парфюма или табачного дыма, магазин вправе отказать в возврате. Даже если вещь выглядит почти новой, продавец может зафиксировать признаки носки и отказать в приеме товара, что соответствует закону. Также обязательным условием возврата является наличие фабричных ярлыков: срезанная бирка считается признаком окончательного приобретения.

«Есть чек, но нет бирки — значит, формальные условия для обмена не соблюдены. Некоторые магазины могут принять вещь без ярлыков по собственной инициативе, но это их добровольное решение», — отметил Русяев.

Если покупатель обнаружил дефект, не связанный с эксплуатацией, например, расходящийся шов или перекошенный крой, он может требовать ремонт, замену или возврат денег. Однако продавец вправе провести экспертизу, и если будет установлена вина покупателя, расходы на экспертизу лягут на него.

При онлайн-покупках действуют те же правила: возврат возможен только при отсутствии следов носки и наличии бирки. Если платье уже использовали на мероприятии, магазин может законно отказать в возврате.

Русяев подчеркнул, что после использования платья на корпоративе рассчитывать на возврат как на юридическое право не стоит. Продавец может пойти навстречу, но это не обязанность, а исключение.

