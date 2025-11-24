Юрист объяснил, как наследникам избежать выплаты долгов умерших родственников

С 24 ноября нотариусы обязаны информировать наследников о кредитах умерших родственников. Юрист Дмитрий Кваша пояснил, что наследники могут не только получить имущество, но и унаследовать долги, однако существуют способы избежать их выплаты, сообщает «Вечерняя Москва» .

С 24 ноября в России вступает в силу закон, обязывающий нотариусов своевременно уведомлять наследников о кредитах и долгах умерших родственников. Эта мера направлена на защиту граждан, которые могут неожиданно получить вместе с наследством и обязательства по выплате долгов.

Юрист Дмитрий Кваша отметил, что наследники действительно получают не только имущество, но и долги наследодателя, включая кредиты и займы, о которых родственники могли не знать. По его словам, в последние годы участились случаи, когда мошенники оформляют кредиты на пожилых людей.

Кваша подчеркнул, что сумма долгов может превышать стоимость наследуемого имущества. Он рекомендовал наследникам заранее оценивать соотношение между стоимостью имущества и размером долгов, чтобы избежать невыгодного наследства.

Эксперт также рассказал о возможности избежать выплаты долгов.

«Существует исполнительный иммунитет на единственное жилье. Если воспользоваться этой нормой, то наследник может посмертно обанкротить умершего, чтобы списать долг и сохранить право на квартиру. В этом случае государство не сможет изъять жилье», — пояснил Кваша.

Однако он уточнил, что этот способ работает только при наследовании единственного недвижимого имущества. Если в наследство передается только движимое имущество, например автомобиль, воспользоваться такой возможностью не получится.