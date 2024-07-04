Юрист объяснил, грозит ли ответственность за мат в общественном месте

Юрист Будовниц: по ГК и УК РФ не предусмотрена ответственность за мат на улице

Судебный юрист Натан Будовниц заявил, что Гражданским и Уголовным кодексами России не предусмотрена ответственность за использование мата в общественном месте. Тем не менее, в нем есть статьи за оскорбление, высказанные в неприличной форме, сообщает Общественное Телевидение России .

Кроме того, в России нельзя наказать за использование обсценной лексики в кино, подчеркнул Будовниц.

Вместе с тем бывает немало ситуаций, когда люди готовы судиться из-за использования мата и оскорбительного тона собеседника. В судах такие дела также вполне могут изучить, однако до инстанций доходят не все указанные случаи.

«Желающих много. Но есть такая ситуация, как восприятие тех или иных слов, которые мы слышим. Иногда нет неприличных слов, но мы все равно их считываем за оскорбления, потому что это «в каком-то тоне» было сказано», — сказал юрист.

Статья 5.61 КоАП РФ об оскорблении влечет штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей для физических лиц, для должностных — от 10 до 30 тысяч рублей, а для юрлиц — от 50 000 до 100 000 рублей.