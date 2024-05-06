Юрист объяснил, что делать в случае потери документов на отдыхе

Юрист Иванов: при потере документов на отдыхе надо связаться с правоохранителями

При потере документов во время отдыха первым делом надо связаться с правоохранительными органами. Рекомендуется не оставлять документы в чемодане, а всегда носить с собой паспорт, СНИЛС, военный билет, сообщил РИАМО юрисконсульт центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки Андрей Иванов.

«Зачастую непредвиденные ситуации случаются именно в праздничные дни. Если вы вдруг обнаружили, что, например, во время поездки паспорт, водительские права или любые другие документы пропали, первый шаг — связаться с правоохранительными органами», — сказал Иванов.

Он добавил, что документы можно потерять не только по невнимательности, оставив их где-то, но и в результате обмана мошенников.

«Например, если к вам подошел сотрудник правоохранительных органов и просит предъявить ваши документы, важно помнить, что он должен представиться, назвать должность, звание, показать удостоверение», — объяснил юрист.

Иванов добавил, что следует обратиться в ближайшее отделение полиции с заявлением. Там выдадут талон-уведомление с датой и временем обращения.

«Он поможет подтвердить незаконность действий мошенников, если они попытаются совершить финансовую махинацию по чужим документам. С этим талоном следует обратиться в отдел по вопросам миграции. По выданному временному удостоверению личности можно приобрести билет домой, если вы потеряли документы во время отдыха», — рассказал специалист.

Юрист посоветовал во время отдыха не оставлять документы в дорожной сумке или чемодане, а всегда носить с собой паспорт, СНИЛС, военный билет.

«Копии документов помогут сэкономить время в случае их потери, лучше всегда иметь их под рукой. Причем не только во время отпуска, но и в повседневности. Лучше держать под рукой правила возврата билетов, если они приобретены в обе стороны. Возврат авиабилетов осуществляется в рамках выбранного тарифа», — разъяснил Иванов.

Он выделил важные моменты при поездке куда-то на отдых:

• на время поездки нужно сохранить в отдельной папке на своем смартфоне копии основных документов.

• выучить наизусть хотя бы один номер мобильного телефона — кому можно позвонить в случае непредвиденных обстоятельств.

• внимательно изучить условия выбранного тарифа, сохранить телефон горячей линии перевозчика.

• в случае отсутствия гражданского паспорта (утерян или находится на замене) для приобретения билета и посадки в поезд разрешено использовать загранпаспорт или действующий военный билет.