Юрист объяснил, чем может обернуться брошенный во дворе автомобиль

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Орест Мацала рассказал, что может грозить за брошенный во дворе автохлам. По его словам, за это предусмотрен штраф, который каждый регион устанавливает самостоятельно, сообщает «Секрет фирмы» .

Брошенным транспортным средством принято считать автомобиль (или другой вид транспорта), который владелец оставил без намерения продолжать владение им. Юрист отметил, что отличительным знаком автохлама являются заметные дефекты. Из-за них эксплуатация такого транспорта невозможна. У него могут отсутствовать государственные номера, элементы конструкции, а в салон зачастую может беспрепятственно войти любой желающий.

Когда местные власти находят оставленный без присмотра автомобиль, они стараются установить его владельца и предложить ему восстановить транспортное средство. В случае, если хозяин авто откажется от этого предложения, машина будет эвакуирована с данного участка.

«Дополнительно, регионы могут устанавливать правила благоустройства. В этих правилах могут содержаться требования об отсутствии препятствий в очистке дворовой и муниципальной территории. Если такие требования в регионе имеются, то собственника могут наказать за нарушение местных правил благоустройства», — добавил Мацала.

Юрист уточнил, что каждый регион сам устанавливает размеры штрафов.

Кроме того, оставленный без присмотра автомобиль может стать причиной нарушения правил дорожного движения. К примеру, он может находиться в зоне, где парковка запрещена. За это также предусмотрены штрафы: за нарушение правил парковки — от 500 до 5000 рублей (за автомобили, оставленные на местах для инвалидов, штрафы самые высокие) и за создание препятствий в дорожном движении — от 5000 до 10 000 рублей.