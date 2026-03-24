Юрист напомнила самозанятым о проблемах с декретным отпуском

Самозанятые в России не могут оформить классический декретный отпуск и получать соответствующие выплаты без статуса ИП и добровольного страхования, сообщает Газета.ru .

Главный юрист сервиса для работы с самозанятыми «Моя удаленка» Валерия Минакова пояснила, что у самозанятых нет работодателя, который перечисляет страховые взносы в Социальный фонд.

«Сам по себе статус плательщика налога на профессиональный доход не дает права ни на отпуск по уходу за ребенком по Трудовому кодексу, ни на связанные с ним выплаты. <…> Полноценного механизма „декрета для самозанятых“ в России пока нет», — отметила Минакова.

С 1 января 2026 года действует эксперимент с добровольным страхованием для оплаты больничных. Участники могут получать пособие по временной нетрудоспособности через полгода после начала взносов, однако этот механизм не предусматривает выплаты по беременности и родам.

Чтобы получить аналог декретных, необходимо заранее оформить ИП на НПД и вступить в систему добровольного соцстрахования. В 2026 году взнос составляет 9428,36 рубля в год. Право на выплаты возникает только в следующем календарном году после уплаты. Если взнос не внесен полностью до конца года, человека снимают с учета.

При этом самозанятые могут рассчитывать на единовременное пособие при рождении ребенка — 28 450,45 рубля в 2026 году — и другие меры соцподдержки для семей с низким доходом.

