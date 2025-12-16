Юрист напомнил об уголовной ответственности за вырубку ели

Юрист Хмелевской: за вырубку ели могут посадить в тюрьму на срок до 7 лет

Юрист Денис Хмелевской рассказал, что за незаконную рубку ели или ее веток в лесу предусмотрены административные и уголовные наказания в зависимости от размера ущерба, сообщает «Вечерняя Москва» .

В преддверии Нового года в российских городах открываются елочные базары, однако некоторые граждане предпочитают самостоятельно срубить ель или ветки в лесу. За такие действия предусмотрена ответственность — от штрафа до лишения свободы.

По словам Хмелевского, если стоимость срубленного дерева или веток не превышает пяти тысяч рублей, нарушителю грозит административный штраф от трех до четырех тысяч рублей и конфискация ели и инструментов. Если ущерб превышает пять тысяч рублей, наступает уголовная ответственность: штраф до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы или лишение свободы до двух лет. При особо крупном ущербе или сговоре наказание может достигать семи лет лишения свободы.

Юрист отметил, что ответственность распространяется не только на вырубку деревьев, но и на обламывание или отпиливание веток. Размер ущерба рассчитывается по методике, утвержденной правительством России, с учетом возраста и высоты дерева.

Законно срубить ель можно только после заключения договора купли-продажи лесных насаждений в лесничестве или питомнике. После оплаты и оформления документов гражданин получает право срубить дерево в определенном месте. Альтернативой является покупка ели или веток на елочных базарах и в специализированных магазинах, где деревья выращены специально для продажи или санитарной вырубки.

