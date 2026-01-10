Юрист Мирзоев заявил, что россиян штрафуют из-за ряда переводов на карту

Если россиянину перевели средства на банковскую карту, то это не нарушение. Однако сотрудники Федеральной налоговой службы наблюдают за подобными транзакциями и ищут доходы, с которых не был уплачен налог, поделился с агентством « Прайм » гендиректор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев.

Работники ФНС считают подозрительными переводы за товары, услуги, работы, а также поступление за сданное в аренду имущество. Подобный случай считается одним из наиболее популярных.

Мирзоев отметил, что доходом считается оказание услуг, продажа товаров, сдача жилья в аренду.

Также ФНС присматривается к поступлениям от юридических лиц или ИП. Если человек не работает с ними по трудовому договору, но регулярно получает средства от одной фирмы, это может говорить о скрытых трудовых отношениях или доходе от предпринимательской деятельности.

ФНС может оштрафовать за неуплату или недоплату налога в размере от 20% от недоплаченной суммы, если умысла не было. Если его наличие будет доказано, то до 40%. Еще могут начислять пени на просрочку.

