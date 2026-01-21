Юрист Краснов рассказал о компенсациях за травмы из-за неубранного снега

Жители России имеют право получить компенсацию за травмы, полученные из-за плохой уборки снега и льда на придомовых территориях и в городских зонах. Об этом сообщил член Общественной палаты Москвы, почетный адвокат России Дмитрий Краснов, сообщает Общественная Служба Новостей .

Дмитрий Краснов пояснил, что за уборку снега и льда во дворах и на тротуарах отвечают управляющие компании или ТСЖ, а за городские территории — коммунальные службы. Если человек получил травму из-за неубранного участка, он может обратиться в суд для взыскания расходов на лечение и компенсации морального вреда.

«Если какой-то участок не был расчищен, человек упал и сломал себе какую-то часть тела, то у него появляется возможность обратиться в Гражданский суд, чтобы взыскать деньги на лечение и возместить моральный ущерб», — объяснил Краснов. Иск может быть подан к той организации, которая отвечала за уборку данного участка. В случае признания вины коммунальных служб или управляющей компании, суд может обязать их выплатить компенсацию и покрыть судебные издержки.

Для успешного иска пострадавшему потребуется доказать, что травма произошла именно из-за неубранного снега или льда. В качестве доказательств можно использовать фотографии, видеозаписи, свидетельские показания и медицинские справки. Также рекомендуется вызвать участкового для фиксации происшествия.

Краснов отметил, что на практике россияне редко обращаются в суд по таким случаям из-за психологических причин и нежелания заниматься бюрократическими процедурами. Если у пострадавшего есть страховка, компенсацию можно получить через страховую компанию, а взысканием средств с коммунальных служб займется страховщик.

