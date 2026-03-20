Юрист Ключко назвал ситуации, когда обычный подарок превращается во взятку

Даже недорогой презент может стать поводом для проверки и обвинений в коррупции. Руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» адвокат Антон Ключко в беседе с РИАМО объяснил, в каких случаях подарки для госслужащих могут привести к серьезным последствиям.

«По общим правилам госслужащие могут получать подарки до 3 тыс. руб. Но иногда даже их могут признать взяткой. Важно, в какой момент подарок был сделан. Например, подарочный сертификат номиналом всего в 2,5 тыс. руб. от директора одной организации сотрудники СК признали взяткой, поскольку подарен он был уже после проведения госслужащим проверки в этой организации», – сказал Ключко.

Он добавил, что сейчас действует «тренд» на проверку всего окружения госслужащих, то есть не только близких родственников. Дорогостоящие подарки от третьих лиц для друзей госслужащих могу посчитать взяткой.

«Особенно если будет доказана связь между этим подарком и получением взяткодателя после этого соответствующих благ. Так, определенная часть имущество, которая была оформлена на друзей и «подруг» полковника Дмитрия Захарченко была признана добытой коррупционным путем и обращена в доход государства», – рассказал адвокат.

Ключко уточнил, что все можно считать подарком, если он не был задекларировал. В конце года все госслужащие обязаны заполнять налоговые декларации.

«Если позже выяснится, что какой-то «подарок» свыше 3 тыс. тыс. рублей он не внес в эту декларацию – это могут посчитать фактом коррупции. Взяткой в полном смысле этого слова это не будет считаться и уголовного дела скорее всего не будет. Но госслужащего могут уволить по коррупционной статье – в связи с утратой доверия», – заключил эксперт.

