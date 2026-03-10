Юрист Карабанов: закон пока не запрещает россиянам пользоваться Telegram

По действующим в России законам, граждане не понесут наказания за использование мессенджера Telegram, даже если он будет официально запрещен. Составом преступления могут быть признаны лишь приобретение платной подписки Telegram Premium и размещение рекламных материалов в каналах, поскольку эти действия трактуются как финансирование экстремистской структуры. Однако в перспективе законодательная база может быть ужесточена. Таким мнением с Общественной Службой Новостей поделился адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба выявила незаконность рекламных интеграций в Telegram. В ФАС указали, что законодательство воспрещает размещение рекламы на ресурсах, признанных нежелательными или заблокированными.

«В связи с принятием мер по ограничению доступа к мессенджеру Telegram ФАС России усматривает в размещении рекламных интеграций на площадке признаки нарушения рекламного законодательства», — сообщили в антимонопольной службе.

Как подчеркивает адвокат Карабанов, текущие законы России прямо не запрещают доступ к соцсетям и мессенджерам, признанным нежелательными. Под ограничения подпадают исключительно рекламная активность на этих платформах и прямая оплата их услуг. Таким образом, ни ограничение доступа, ни возможное признание Telegram нежелательной или экстремистской организацией не повлекут запрета на его применение для личного общения.

Вместе с тем юрист допускает, что действующие нормы, не устанавливающие санкций за простое использование заблокированных платформ, в будущем могут быть пересмотрены.

Ранее в ФАС разъяснили, что реклама в видеохостинге YouTube, Telegram, WhatsApp* и VPN-сервисах будет запрещена в случае их блокировки на территории России.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

