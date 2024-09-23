Юрист Иванов: часто мошенникам хватает лишь несколько цифр для взлома

Часто мошенникам достаточно получить для взлома лишь несколько заветных цифр — например, код доступа к сервису государственных услуг, который приходит в SMS, сообщил РИАМО юрист Центра социальной адаптации им. Е. П. Глинки в Москве Андрей Иванов.

«Никогда не сообщайте персональные данные незнакомым людям, даже если вы не видите в этом подвоха», — сказал Иванов.

Он добавил, что можно смело обрывать любой разговор, если звучит просьба сказать цифры из сообщения. Владея доступом к аккаунту на портале государственных услуг, мошенник может зайти с него на другие ресурсы или воспользоваться сервисом микрофинансовых организаций.

«Кроме того, если вам приходят сообщения от родственника или знакомого, но просьба выглядит необычно или подозрительно, всегда лучше перезвонить — аккаунт человека могли взломать», — отметил юрист.

Бывает так, что на телефон начинают приходить SMS с кодом подтверждения, хотя вы ничего не оформляли и не покупали.

«Тогда следует незамедлительно изменить пароль в сервисах, хранящих серьезные данные (Госуслуги, mos.ru, банковские приложения), и к которым привязан ваш номер, и завершить сессии для всех устройств», — посоветовал эксперт.