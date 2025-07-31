Юрист Хаминский заявил о необходимости изменений в КоАП для эффективной борьбы со спамом

С 1 августа в России вступает в силу закон о запрете телефонного спама. Юрист Александр Хаминский отметил, что без изменений в Кодексе об административных правонарушениях меры окажутся неэффективными, сообщает Общественная Служба Новостей .

С 1 августа в России начнет действовать закон, направленный на защиту граждан от телефонного спама. Абоненты смогут отказаться от массовых рассылок и обзвонов через личный кабинет или мобильное приложение оператора связи. Оператор будет обязан прекратить передачу спам-сообщений и вызовов на следующий день после подачи заявления. С 1 сентября вводится запрет на массовый обзвон без предварительного согласия граждан. Также на портале госуслуг появится сервис для подачи жалоб на нарушителей.

Юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский отметил, что новые меры — важный шаг вперед, но они не решают главную проблему. По его словам, большинство спам-звонков совершают анонимные кол-центры, которых сложно привлечь к ответственности.

«Поймать за руку конкретных исполнителей крайне сложно», — пояснил Хаминский.

Эксперт добавил, что привлечь спамеров к ответственности удается лишь в редких случаях, когда пострадавший абонент сам записывает разговор. Однако большинство граждан к этому не готовы. Хаминский подчеркнул, что операторы связи обязаны хранить записи разговоров полгода, но получить к ним доступ можно только в рамках уголовного дела или специальных мероприятий, что не подходит для обычных случаев спама.

Юрист считает, что для эффективной борьбы со спамом необходимо внести изменения в КоАП. Он предложил предоставить Роскомнадзору право по заявлению гражданина напрямую запрашивать у оператора запись разговора для проверки и привлечения виновных к ответственности.

«Новые правила — хорошее начало, но без этой важной поправки борьба со спамом останется неполной», — резюмировал Хаминский.