Юрист Александр Хаминский сообщил, что маркетплейсы в России навязывают свои финансовые услуги покупателям и продавцам, что приводит к монополизации рынка и сокращению независимых магазинов, сообщает Общественная Служба Новостей .

В России продолжается спор между банками и маркетплейсами из-за скидочной политики онлайн-платформ. Самые низкие цены предлагаются покупателям, которые используют карты банков, принадлежащих самим маркетплейсам. Центробанк недавно поддержал банки и предложил Минэкономразвития запретить маркетплейсам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты, а также ограничить продажу продуктов дочерних банков на этих площадках.

Юрист Александр Хаминский отметил, что маркетплейсы фактически монополизируют рынок ритейла, замыкая на себе весь денежный оборот в интернет-торговле. По его словам, это приводит к сокращению офлайн-розницы и исчезновению независимых онлайн-магазинов.

«История использования скидок маркетплейсами в целях получения неконкурентных преимуществ длится уже давно. Сейчас платформы используют собственные банковские структуры, чтобы контролировать оборот денежных средств на рынке. По картам банков самой онлайн-площадки товар можно приобрести дешевле, что создает неравные условия для других участников рынка», — пояснил Хаминский.

Эксперт добавил, что маркетплейсы стимулируют продавцов открывать счета в их дочерних банках, полностью замыкая денежные потоки внутри своих структур. По мнению Хаминского, такая политика является недобросовестной конкуренцией и приводит к монополизации рынка, что негативно сказывается на экономике в целом.