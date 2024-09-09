Юрист Хаминский: опция «Публичный профиль» от Ozon требует правовой коррекции

Конструкция новой опции от Ozon «Публичный профиль», сделанная по принципу «мы по умолчанию раскроем ваши данные, а вы имеете право по своему желанию их опять закрыть», не в полной мере соответствует текущему правовому регулированию и требует коррекции со стороны маркетплейса. Об этом сообщил РИАМО юрист, член МРО «Деловая Россия» Александр Хаминский.

Ранее Ozon сообщил, что тестирует функцию «Публичный профиль». В профиле показывают неанонимные отзывы пользователей на покупки, кроме товаров категории 18+ и медицинских изделий. В профиле будут отображаться только имя и первая буква фамилии.

«Любое раскрытие таких данных требует явно выраженного согласия самого пользователя. При этом неважно, раскрываются ли персональные данные полностью либо в части. Публикация имени и первой буквы фамилии с точки зрения закона является раскрытием персональных данных. Конструкция вида „мы по умолчанию раскроем ваши данные, а вы имеете право по своему желанию их опять закрыть“ не в полной мере соответствует текущему правовому регулированию и требует коррекции со стороны маркетплейса», — сказал Хамиский.

Он пояснил, что закон о защите персональных данных предполагает, что по умолчанию все данные пользователя, которыми он делится с оператором, закрыты.

«Само по себе нововведение естественно имеет маркетинговую цель: способствовать увеличению продаж на основе положительных отзывов доверенных покупателей. Однако обычным пользователям нужно иметь в виду, что, подписываясь на тех или иных покупателей и их отзывы, вы не застрахованы от совершения незапланированных покупок, к которым вас побудит не необходимость в товаре (или услуге), а просто хорошо и подробно написанный отзыв о таком товаре», — заключил юрист.