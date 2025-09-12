Юрист Хаминский объяснил, когда можно уволиться без двухнедельной отработки

Юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский сообщил, что работник может уволиться без двухнедельной отработки при наличии уважительных причин или с согласия работодателя, сообщает RT .

По словам Александра Хаминского, по общему правилу Трудового кодекса работник обязан предупредить работодателя об увольнении не менее чем за две недели и отработать этот срок. Однако существуют исключения, когда увольнение возможно без отработки.

Эксперт пояснил, что работник может прекратить трудовые отношения в день, указанный в заявлении, если есть уважительная причина или согласие работодателя. К уважительным причинам относятся поступление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие обстоятельства, которые объективно мешают продолжать работу. Перечень таких причин является открытым.

Кроме того, Хаминский отметил, что увольнение без отработки возможно, если уполномоченный орган, например Государственная инспекция труда, выявил нарушения трудового законодательства со стороны работодателя. Также работник может оформить отпуск с последующим увольнением — в этом случае последним рабочим днем считается последний день отпуска.