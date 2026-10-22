Юрист Хаминский: должники могут взыскать с коллекторов моральный вред

Должники могут потребовать компенсацию морального вреда за незаконные действия коллекторов. Об этом рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, сообщает RT .

Хаминский пояснил, что при нарушениях нужно записывать разговоры, сохранять скриншоты СМС и подавать жалобу в Федеральную службу судебных приставов.

«Взаимодействие коллекторов и должников регламентирует специальный закон о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Данный закон устанавливает единые правила общения с должниками со стороны банков, МФО и коллекторских агентств», — рассказал юрист.

По его словам, звонки разрешены в рабочие дни с 08:00 до 22:00, в выходные — с 09:00 до 20:00 по местному времени. Лимит — два звонка в неделю и восемь в месяц. Текстовых и голосовых сообщений может быть не более двух в сутки, четырех в неделю и 16 в месяц.

Спустя четыре месяца общения должник может направить через нотариуса или заказным письмом отказ от телефонных контактов. После этого остается только почта. Коллекторы не вправе звонить родственникам, друзьям и коллегам без их письменного согласия. Закон также запрещает физическую силу и угрозы.

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