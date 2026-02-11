Юрист дал советы, как не получить штраф за лайки иноагентам

Привлечение к ответственности за реакции на контент иноагентов — это расширительное толкование закона, где даже лайк или комментарий могут быть расценены как публичное распространение или поддержка. Об этом РИАМО сообщил юрист Алексей Князев.

Ранее стало известно, что в России начали привлекать к ответственности за реакции на контент иноагентов в YouTube. Первый штраф в 30 тыс. рублей назначили жителю Мурманской области из-за 139 лайков под видеороликами.

«Незнание официального реестра Минюста не освобождает от ответственности. Чтобы не рисковать, необходимо полностью воздерживаться от любых интеракций: не ставьте лайки, не репостите, не комментируйте и не пересылайте материалы лиц, признанных иностранными агентами», — сказал эксперт.

Он отметил, что даже критический комментарий привлекает внимание к контенту, что может быть интерпретировано не в вашу пользу.

Юрист порекомендовал также провести ревизию своих прошлых публикаций, удалив все, что может быть неверно истолковано.

«В текущей ситуации, когда цель и мотив часто не учитываются, единственная безопасная стратегия — это полное дистанцирование от публичного взаимодействия с любым контентом, исходящим от признанных иностранными агентами, чтобы избежать административной или уголовной ответственности. Это вопрос минимизации рисков в изменчивом правовом поле», — объяснил Князев.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.