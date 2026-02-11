Юрист Бондаренко: игнорирование аллергии может стать уголовным преступлением

Игнорирование предупреждения клиента об аллергии с последующим летальным исходом — это не гражданско-правовой спор, а с высокой долей вероятности уголовное преступление. Квалификация, скорее всего, будет по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщила РИАМО член коллегии адвокатов Ленинградской области «Практика», член адвокатской палаты Ленобласти Екатерина Бондаренко.

Ранее Регина Тодоренко чуть не убила человека, добавив ему в чай мед, зная об аллергии. Она считает, что аллергии не существует.

«Ключевой момент здесь — осведомленность исполнителя. С момента, как клиент сообщил о своей аллергии, ресторан принял на себя повышенные обязательства по обеспечению безопасности услуги именно для этого потребителя. Предупреждение превращает потенциальный риск в реальную и предвидимую угрозу», — сказала Бондаренко.

Речь не идет об умышленном убийстве, а о преступной неосторожности.

«Если, например, персонал пункта питания не желал смерти, но, проигнорировав прямое указание, проявил легкомыслие, не предвидя очевидных последствий, хотя должен был и мог их предвидеть. Доказывание строится на фиксации факта предупреждения — свидетели, переписка при бронировании, записи разговоров», — добавила адвокат.

Параллельно с уголовным делом наследники погибшего вправе предъявить гражданский иск о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, расходов на погребение и компенсации морального вреда.

Заявление клиента об аллергии юридически переводит ситуацию из разряда «недосмотр» в категорию «сознательное пренебрежение прямой угрозой жизни».

