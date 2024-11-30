Юрий Антонов выступит на церемонии вручения премии «Золотой Граммофон»

Юрий Антонов — добрый друг «Русского Радио», обладатель нескольких премий «Золотой Граммофон», в том числе «За вклад в развитие отечественной музыки» и «Легенда поколений». Его хиты «Под крышей дома твоего», «Летящей походкой», «Мечты сбываются» поют уже несколько поколений.

Принимать музыканта на сцене и дарить зрителям возможность увидеть легенду вживую для станции уже стало доброй традицией. В преддверии своего 80-летия культовый советский и российский музыкант полон сил и вдохновения и готов подарить миллионам поклонников новые композиции и исполнить проверенные временем.

Появление мэтра на сцене — далеко не единственный музыкальный сюрприз, который готовит «Русское Радио». В текущем году все хиты лауреатов премии прозвучат в новых аранжировках. Услышать их в эксклюзивной обработке можно будет только один раз и только на XXIX церемонии вручения премии «Золотой Граммофон», которая состоится совсем 12 декабря на сцене «ВТБ Арены».