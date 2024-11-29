Юридический прием граждан прошел в Щелкове

Главный юрисконсульт ГКУ Московской области «Госюрбюро» Идиатулина Любовь совместно с депутатами совета депутатов городского округа Щелкова провела консультацию для жителей по вопросам гражданских правоотношений. В ходе встречи специалисты ответили на вопросы, касающиеся темы защиты прав граждан и юридических процедур, а также мер поддержек участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Общественная приемная партии на постоянной основе проводят приемы граждан, приглашая специалистов разных уровней, обеспечивая комплексный подход к решению проблем граждан. Личные приемы позволяют не только отслеживать специфику каждого запроса, но и создают возможность рассмотреть вопрос более обширно», — сказала руководитель общественной приёмной партии «Единая Россия» в Щелкове Светлана Бобрикова.

Личные приемы становятся своего рода связующим звеном между гражданами и властными структурами, укрепляя доверие и открытость в общественной жизни. Такой формат общения не только дает возможность гражданам выразить свои проблемы, но и позволяет специалистам оперативно реагировать на вызовы, возникающие в ходе работы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.