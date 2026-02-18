Юридические лица из Клина и Солнечногорска оштрафованы за нарушение пожарной безопасности

В конце января комитет лесного хозяйства Московской области оштрафовал юридические лица из городских округов Клин и Солнечногорск на сумму до 1 млн рублей за несоблюдение требований пожарной безопасности вблизи лесных участков, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Юридические лица из Клина и Солнечногорска не очистили прилегающие к лесу земельные участки от сухой травы и других горючих материалов на расстоянии не менее 10 метров от границы леса. Кроме того, участки не были защищены минерализованной полосой или другим противопожарным барьером.

За данные нарушения, предусмотренные частью 3 статьи 8.32 КоАП РФ, организациям назначен административный штраф в размере до 1 млн рублей.

Заместитель начальника отдела лесной охраны № 2 управления государственного лесного контроля и лесной охраны комитета Кирилл Цыпленков напомнил, что правила пожарной безопасности в лесах обязательны для исполнения всеми органами власти, юридическими лицами и гражданами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.