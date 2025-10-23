Юным жителям Воскресенска вручили их первые паспорта гражданина РФ

сегодня в 13:48

Двадцать юных жителей городского округа Воскресенск, достигших 14-летия, получили паспорта граждан Российской Федерации в торжественной обстановке во Дворце культуры «Химик». Это важное событие стало для подростков настоящим символом начала взрослой жизни и гражданской ответственности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый заместитель главы городского округа Елена Овсянкина совместно с председателем Совета депутатов округа Сергеем Матвиенко и руководителем Воскресенского отделения ассоциации ветеранов специальной военной операции Олегом Стегурой поздравили ребят с этим знаменательным событием.

«Дорогие ребята, пусть паспорт станет для вас верным спутником на пути к новым знаниям и открытиям, а Россия всегда будет вашим домом, нерушимой крепостью и вдохновением для будущих свершений», — отметила первый заместитель главы городского округа Воскресенск Елена Овсянкина.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.