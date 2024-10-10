Юным жителям Рошаля в округе Шатура вручили паспорта

«Уважаемые молодые граждане нашей необъятной страны, их родители и те, кто пришли разделить этот волнительный момент — получение паспорта гражданина Российской Федерации. Поздравляю вас с этим важным днём. Желаю вам быть креативными, умными, не стоять на месте, а всегда мечтать и исполнять свои мечты. Теперь у вас появиться больше прав, но и больше обязанностей. Поэтому будьте внимательны: не совершайте проступков. А сегодняс праздником вас», — пожелал юным гражданам и. о. заместителя главы городского округа Шатура Илья Климов.

Также к ребятам обратился клирик Никольского храма священник Артемий Ищенко.

«С получением паспорта у вас начинается новая жизнь. Вроде бы всё то же самое: и небо, и воздух, но на самом деле паспорт обозначает то, что государство признаёт вас взрослыми людьми. В вашей жизни будет ещё много торжественных мероприятий, но этот момент очень важный. Задумайтесь, что такое быть взрослым, учитесь расставлять в своей жизни приоритеты, не сдаваться, идти к своей мечте. Но самое главное — эту мечту грамотно создать в себе», — сказал Ищенко.

Вместе с юными гражданами радость момента разделили родители. На память о событии у ребят останутся подарки и совместные фотографии.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.