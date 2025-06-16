Юным жителям Одинцова вручили первые паспорта

Летние каникулы для 15 ребят из Одинцовского округа начались с важного события — им вручили первые паспорта. Главный документ школьники получили накануне Дня России из рук главы Одинцовского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сегодня у вас особенный день, очень значимый и символичный. Вы получаете самый первый, самый главный документ в жизни каждого человека. Теперь вы полноправные граждане своей страны — каждый из вас важен для страны, и успех каждого из вас будет успехом всей России. Сегодня мы вам вручаем не только паспорт, но и свою веру, доверие. Потому что именно вам предстоит строить будущее нашей страны», — поздравил школьников глава муниципалитета.

Вместе с паспортом ребята получили памятные сувениры и подарочное издание книги Николая Карамзина «История государства Российского». Изучать главные события своей страны школьники теперь будут и с помощью Пушкинской карты — оформить ее поможет новый документ.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.