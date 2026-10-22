Юным жителям Наро-Фоминска вручили первые паспорта

Среди участников церемонии в Наро-Фоминске были 14-летние близнецы Ярослав и Елизавета Болдыревы. Поддержать их пришли мама, папа и бабушка. Елизавета улыбалась, а Ярослав уже думал о подготовке к предстоящим контрольным. Родные назвали его очень ответственным.

Отец близнецов получил паспорт в 1991 году и пошутил, что был «последним гражданином СССР». Бабушка, выросшая в сельской местности, получила документ в 1966 году после окончания школы.

Ученик 8 «В» класса школы № 4 Даниил Стейскал сам выбрал торжественное вручение. Он признался, что волновался, но церемония ему понравилась: после получения паспорта он почувствовал себя взрослым и ответственным. Поддержать Даниила пришел отец. По его мнению, такие события помогают подросткам осознать себя гражданами страны и почувствовать поддержку близких.

Павел Щепилин из 8 «В» класса школы № 9 пришел на церемонию по предложению мамы и не пожалел об этом.

Первые паспорта подросткам 21 октября вручила заместитель главы округа Елена Кузнецова. Она обратилась к ребятам с напутственными словами. Вместе с документами участники получили экземпляры Конституции России и памятные обложки с символикой Наро-Фоминска, а девушки — также цветы.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.