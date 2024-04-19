Юным жителям Лобни вручили первые паспорта

Вручение паспортов в торжественной обстановке стало в Лобне доброй традицией. На этот раз свой первый документ из рук главы муниципалитета Анны Кротовой получили еще 9 ребят.

«Я очень рада, что смогла лично поздравить их с этим по-настоящему праздничным событием. Поздравляю всех ребят, которые сегодня официально получили очень важный документ — паспорт гражданина Российской Федерации. У вас впереди целая жизнь, желаю вам успеха и счастья! Не забывайте, что в вашем родном городе вас всегда ждут и любят», — отметила Анна Владимировна в своем телеграм-канале.

В Лобне по достижению 14 лет каждому предлагают на выбор получить паспорт в МФЦ или отметить этот день более торжественно.

Праздничную атмосферу для юных граждан создают сотрудники учреждений культуры и образования города и ребята, которые занимаются в вокальных и хореографических студиях Лобни. Они готовят праздничные выступления и делают все, чтобы этот день запомнился надолго.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.