Юным жителям Королева вручили первые паспорта

В зале Славы совета ветеранов города Королева прошло важное событие: школьники, достигшие 14 лет, получили свои первые паспорта гражданина Российской Федерации. Глава города Игорь Трифонов лично поздравил юных граждан и вручил им главный документ. Поддержать ребят в этот день пришли родители, друзья и одноклассники. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вместе с паспортом они получили экземпляр Конституции Российской Федерации, оригинальную обложку для паспорта и поздравительную открытку от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

После официальной части школьники и родители пообщались с главой города, сделали памятные фото и поделились своими впечатлениями. Стоит отметить, что с момента образования этой традиции свой главный документ получили уже более 600 школьников Королева.

Получить первый паспорт в торжественной обстановке может любой юный житель наукограда. Для этого нужно обратиться к сотрудникам МФЦ во время подачи документов. Сделать это нужно в течение месяца после достижения четырнадцатилетия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.