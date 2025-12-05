Юным жителям Фрязина торжественно вручили паспорта гражданина РФ

В наукограде Фрязино состоялась торжественная и волнующая церемония вручения первых паспортов гражданина Российской Федерации. Десять юных жителей города, достигших 14-летнего возраста, получили свой основной документ, удостоверяющий личность, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Паспорта вручила первый заместитель главы г. о. Фрязино Наталия Князева. В своем торжественном обращении к подросткам Наталия Князева поздравила их с этим значимым событием. Она подчеркнула, что получение паспорта символизирует не только приобретение новых прав, но и принятие на себя серьезной гражданской ответственности — за свои поступки, за будущее родного города и всей страны.

Также ребятам вручили поздравительный адрес от Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, что еще раз подчеркнуло важность и государственное значение этого события.

Администрация городского округа Фрязино искренне поздравляет юных граждан с получением первого паспорта. Желаем им больших успехов в учебе, реализации самых смелых творческих планов, активного участия в жизни родного города и страны, а также гордо нести звание гражданина Российской Федерации.

