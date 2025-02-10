Юным жителям Домодедова вручили первые паспорта РФ

В торжественной обстановке зала молодежного комплексного центра «Победа» 26 юных домодедовцев получили свои первые паспорта из рук главы городского округа Евгении Хрусталевой. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Паспорт — это важный документ и символ принадлежности к великой стране, доказательство прав и обязанностей. Ребятам недавно исполнилось по 14 лет. Они переживают особенный период в жизни: становятся зрелыми личностями, учатся быть самостоятельными и принимать на себя ответственность. И получение паспорта — это первый шаг во взрослую жизнь.

«Сегодня у молодежи есть много возможностей для самореализации. Дорогие ребята, стремитесь к знаниям, уважайте традиции нашей страны, берегите свою семью и друзей, а главное — верьте в себя и свои силы. Помните, что Домодедово — наш дом», — сказала напутственные слова глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.