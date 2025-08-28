Юным жителям Воскресенска вручили их первые паспорта гражданина РФ

сегодня в 14:10

С получением главного документа подростков поздравил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин. Он вручил юным гражданам паспорта, именные поздравления губернатора Московской области Андрея Воробьева, памятные подарки и сказали теплые напутственные слова.

Алексей Малкин пожелал юным гражданам РФ крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, добрых друзей и достижения всех поставленных целей.

Сделать церемонию по-настоящему праздничной помогли воскресенские артисты. Поддержать виновников торжества и разделить с ними радость события пришли родители, родные и друзья.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.