Юным ступинцам вручили первые паспорта

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«Дорогие ребята, наступает новый этап в вашей жизни. Впереди вам предстоит сдать выпускные экзамены, определиться с выбором будущей профессии и получить достойное образование. С каждым годом мы стараемся сделать наш округ более комфортным. Благоустраиваем парки, скверы, строим школы и детские сады, ремонтируем дороги, создаем рабочие места с достойной оплатой труда. В прошлом году открыли 4 современных предприятия», — сказал Сергей Мужальских.

Глава округа поздравил девушек и юношей, их близких с получением первого документа — паспорта гражданина России.

«Желаю ребятам верить в собственные силы, ставить перед собой высокие цели и достигать их!» — пожелал Сергей Мужальских.

Руководитель муниципалитета напомнил собравшимся о подвиге ступинской медсестры, участницы спецоперации Людмилы Болилой, получившей из рук президента Владимира Путина «Золотую Звезду» Героя России, и призвал ребят стать достойными гражданами нашей страны.

Паспорта и памятные подарки получили 18 юных ступинцев. Мероприятие завершилось общей фотографией.

Согласие на вручение паспорта в торжественной обстановке можно подать при заполнении документов в МФЦ.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.