Юным ступинцам вручили первые паспорта

Председатель окружного Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Сухачев поздравил девять юных ступинцев с получением паспорта гражданина Российской Федерации 25 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Вы — граждане России, великой, сильной и мощной страны. Гордитесь тем, что живете в таком замечательном месте, в Ступино, носящем почетное звание «Город трудовой доблести». В нашем округе делается многое для того, чтобы вам хорошо училось. Созданы условия для дополнительных занятий спортом и творчеством, чтобы вы могли стать образованными, воспитанными и достойными гражданами нашего государства. Открываются предприятия и создаются рабочие места, чтобы вы могли в будущем реализовать свой потенциал. Поздравляю с получением паспорта! Надеюсь, это событие запомнится на всю жизнь», — сказал председатель окружного Совета депутатов.

Александр Сухачев вручил юношам и девушкам паспорта и памятные подарки.

Церемония завершилась общей фотографией.

Согласие на вручение паспорта в торжественной обстановке подростки могут дать при заполнении документов в МФЦ. Церемония проходит в Доме культуры «Металлург» (г. Ступино, ул. Пушкина, 25)

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.