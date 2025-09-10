Юным ступинцам вручили первые паспорта

С получением главного документа гражданина Российской Федерации юных жителей округа поздравил руководитель муниципалитета Сергей Мужальских.

«Сегодня знаменательное событие. Вы получаете первые паспорта. Вам еще предстоит окончить школу, выбрать высшее учебное заведение и определиться с профессией. Ставьте перед собой цели, добивайтесь их и не останавливайтесь на достигнутом! Мы будем стараться, чтобы жить и трудиться в нашем округе было комфортно», — сказал Сергей Мужальских.

Глава округа подчеркнул, что первый паспорт юные ступинцы получают в год юбилея Великой Победы. Сергей Мужальских напомнил о том, что Ступино носит почетное звание «Город трудовой доблести» и призвал молодое поколение чтить подвиг предков. Также руководитель муниципалитета рассказал о развитии округа.

Сергей Мужальских вручил 22 девушкам и юношам паспорта и памятные подарки.

Церемония завершилась общей фотографией.

Согласие на вручение паспорта в торжественной обстановке подростки могут дать при заполнении документов в МФЦ.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.