Юным мытищинцам показали короткометражные фильмы о войне

Во дворце культуры «Яуза» прошел показ короткометражных фильмов из цикла «Про людей и про войну» в рамках кинофестиваля «Люцерна», приуроченный ко Дню памяти и скорби. Киноленты посмотрели более 150 учащихся образовательных учреждений городского общества Мытищи, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Первый фильм рассказал детям удивительную историю дружбы в период Великой Отечественной войны, второй — о подвиге повара-красноармейца, который будучи вооружен только винтовкой и топором, обезоружил подъехавший к советской полевой кухне немецкий танк и взял в плен четырех танкистов.

«Такие фильмы помогают понять, как люди жили, что чувствовали и о чём думали в те времена. Они находят отклик в сердцах зрителей, потому что в них есть герои разных возрастов», — отметила культорганизатор ДК «Яуза» Алина Грешникова.

В завершение просмотра дети поделились своими впечатлениями от просмотра и отметили, что такие фильмы помогают им лучше понять события военного времени, а также узнать больше историй о подвигах солдат.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.