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Юный шахматист из Балашихи стал чемпионом России среди школьников

Второе Первенство России по шахматам среди школьников прошло в Тульской области. 526 юных спортсменов из 56 регионов страны приняли участие в турнире, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Михаил Марков из Балашихи стал победителем в возрастной категории 2018 года рождения и моложе, набрав 7 очков из 8 возможных

Подготовкой Михаила к соревнованиям занимались тренеры Михаил Лифанов, Павел Лозбенев и Дмитрий Сарангов. Благодаря их профессионализму и поддержке юный шахматист достиг высоких результатов на федеральном уровне.

Победители в каждой возрастной категории получили право представить Россию на детско-юношеском Первенстве Азии — престижном международном турнире, где традиционно выступают сильнейшие юные шахматисты континента.

Всероссийские соревнования по шахматам среди обучающихся общеобразовательных организаций впервые состоялись в 2024 году. Первенство среди школьников организовано в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» с целью популяризации шахмат среди детей и подростков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.