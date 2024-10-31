Всеволод Герасимов — лауреат Первой степени многих музыкальных конкурсов. Любит петь, играть на гитаре, отдыхать на море, играть в футбол. Мечтает стать знаменитым артистом. В людях ценит доброту и дружелюбность. Любимая книга — «Волшебник изумрудного города». Любит творчество Максима Фадеева, слушает разнообразную поп- и рок-музыку. Играет на гитаре, барабанах и фортепиано. Занимается музыкой и поет с трех лет.

«Участие в „Детской Новой волне“ — это круто! Всем участникам желаю радости от выступления» — говорит Всеволод.

«Детская Новая волна» — ежегодный Всероссийский детский вокальный конкурс для юных исполнителей в возрасте от 7 до 13 лет. Он открывает слушателям новые имена талантливых детей, дает возможность юным артистам заявить о себе на профессиональной сцене.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.