Юный павловопосадец стал финалистом программы «ШОУ КОНДИТЕР. ДЕТИ»

сегодня в 14:35

Юный павловопосадец во второй раз стал финалистом программы «ШОУ КОНДИТЕР. ДЕТИ» с Ренатом Агзамовым и Ольгой Вашуриной, передает пресс-служба городского округа.

Юный кондитер Матвей Колобанов проживает в Павловском Посаде, является активным участником школьных и городских гастрономических мероприятий. Любовь к готовке проявляет с раннего детства — первое блюдо мальчик приготовил в три года, это была яичница. Юный кондитер испек первый торт в 7 лет.

Вкусные «работы», выполненные Матвеем, получили высокую оценку строгого звездного жюри.

Участие в третьем сезоне популярного ШОУ — не первый выход мальчика на большие экраны. Ранее, Матвей принимал участие во Втором сезоне «ШОУ КОНДИТЕР. ДЕТИ», где также стал финалистом.

Матвей уверен — участие в таком популярном шоу — это всего лишь начало его профессионального пути.

Сейчас мальчик печет кондитерские изделия на заказ друзьям и знакомым, постоянно проходит повышение квалификации у именитых кондитеров, изучает кулинарную литературу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.