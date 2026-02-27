Юный исполнитель из Балашихи победил на патриотическом фестивале-конкурсе «Голоса Победы»

Игорь Нарижний, воспитанник образцового коллектива Дома культуры «Чайка» студии эстрадно-джазового вокала «Джем» из Балашихи, стал победителем Национального музыкально-патриотического конкурса «Голоса Победы. Регионы». Очный этап конкурса для участников из Московской области прошел 25 февраля, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На сцене выступили дети участников специальной военной операции и военнослужащих, дети гуманитарной миссии и дети Донбасса, проживающие в Московской области. По итогам голосования жюри лучшим стал Игорь Нарижний, выступивший с песней «Смуглянка» и образцовым хореографическим коллективом «Росинка».

Теперь Игорь представит Московскую область на четвертом Гала-концерте «Голоса Победы», где на одной сцене выступит со знаменитыми артистами страны.

Конкурс «Голоса Победы» проходит при поддержке Администрации Президента Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив, совместно с Министерством обороны Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.